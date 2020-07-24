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Bünyan yeni Devlet Hastanesi inşaatı sürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.07.2020 14:26 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, inşaatı hızla devam eden Bünyan Yeni Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.Başkan Altun, yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgi alırken, yeni hastanenin sadece sağlık alanında değil; ticaret, nüfus ve istihdam alanlarında da ilçe için katma değer oluşturacağına dikkat çekti.Başkan Özkan Altun;"Büyük oranda tamamlanan yeni Devlet Hastanesi inşaatında çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldık.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, inşaatı hızla devam eden Bünyan Yeni Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Başkan Altun, yetkililerden gelinen son nokta hakkında bilgi alırken, yeni hastanenin sadece sağlık alanında değil; ticaret, nüfus ve istihdam alanlarında da ilçe için katma değer oluşturacağına dikkat çekti.
Başkan Özkan Altun;"Büyük oranda tamamlanan yeni Devlet Hastanesi inşaatında çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldık. İlçemiz için önemli bir hizmet olan hastanemiz son sistem teknoloji ile donatılacak. Artırılabilir olmakla birlikte 75 yatak kapasitesi ve tüm bölümlerde hasta kabulü yapabilecek donanımıyla da halkımıza modern bir sağlık hizmeti verecek. Sadece ilçemiz için değil bölgemiz için oldukça kıymetli ve göğsümüzü kabartan bir eser ortaya çıkıyor. Yeni hastanemiz sadece sağlık alanında değil; ticaret, nüfus ve istihdam alanlarında da ilçemiz için katma değer oluşturacak. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum." dedi.

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