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Bünyan’da 2021 yılında yapılacak yatırım ve hizmetler masaya yatırıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.11.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bünyan’da düzenlenen geniş katılımlı toplantıda 2021 yılında mahallerde yapılacak yatırım ve hizmetler masaya yatırıldı.Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, KASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Ufuk Sekmen, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Bünyan Belediyesi İdari Amirleri katıldı.

Bünyan’da düzenlenen geniş katılımlı toplantıda 2021 yılında mahallerde yapılacak yatırım ve hizmetler masaya yatırıldı.
Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, KASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Ufuk Sekmen, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Bünyan Belediyesi İdari Amirleri katıldı. Yapılan istişare toplantısında 2020 yılında kırsal mahallelere yapılan hizmetler değerlendirilirken, 2021 yılında yapılacak hizmet ve yatırımlar üzerine görüş alışverişi yapıldı. Mahalle muhtarlarının söz alarak taleplerini ve teşekkürlerini ilettiği toplantı sonunda talepler dosya halinde Büyükşehir ve Bünyan Belediyelerine rapor halinde sunuldu. Bünyan’da bulunan uyum kültürü birlik ve beraberliğe dikkat çeken Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Bünyan’da uyum kültürü var, Bünyan’da birlik ve beraberlik var. Şimdiye kadar elhamdülillah bu birlikteliğin bereketini gördük. Bugün yine bizlerin en yakın yardımcısı olan sahadaki gören gözümüz, işiten kulağımız hizmet yolculuğumuzun olmazsa olmazı, çözüm ortağımız muhtarlarımız ile bir araya geldik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, KASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Ufuk Sekmen, Belediye Meclis Üyelerimiz ve muhtarlarımız ile 2020 yılını değerlendirerek, 2021 yılında yapılacak hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bünyan Belediyesi, Büyükşehir belediyesi ve muhtarlarımız olarak oluşturduğumuz güç birliğiyle, vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç ile kıymetli ekibine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.
İstişare toplantısının Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile gerçekleştiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy; “Kırsal mahallelerimizde göçü azaltmak, oraları daha yaşanabilir hale getirmek için özellikle tarım ve hayvancılığa yönelik taleplerimiz başta olmak üzere önümüzdeki üç yıl boyunca mahallelerimizi hizmete boğacağız inşallah. Belediye Başkanımız Özkan Altun ile sürekli iletişim halindeyiz. Ayrıca tüm muhtarlarımız ile sık sık görüşüyoruz. Mahallelerimizde Bünyan Belediyemiz ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceği" diye konuştu.

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