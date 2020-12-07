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Bünyan’da dayanışmaya destek büyüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.12.2020 13:32 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’un hayırseverlere yaptığı çağrılara destek her geçen gün artıyor.Katılımcı bir yönetim anlayışı ile hayırsever vatandaşları harekete geçiren ve "Memleketimiz ve insanımız için herkesin taşın altına elini koymasını ve özellikle hayırseverlerimizin buna katkı sunmasını istiyoruz" diyerek hayırseverlere seslenen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’un yaptığı çağrıya hayırsever vatandaşlar duyarsız kalmıyor.Farklı mahallelerde taziye evi, çok amaçlı salon, okul tefrişatı, mahalle çeşmesi gibi hizmetlere katkı sunan hayırseverler ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptıkları ayni ve nakdi yardımlarla da Bünyan’da dayanışmaya destek oluyorlar.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’un hayırseverlere yaptığı çağrılara destek her geçen gün artıyor.
Katılımcı bir yönetim anlayışı ile hayırsever vatandaşları harekete geçiren ve "Memleketimiz ve insanımız için herkesin taşın altına elini koymasını ve özellikle hayırseverlerimizin buna katkı sunmasını istiyoruz" diyerek hayırseverlere seslenen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’un yaptığı çağrıya hayırsever vatandaşlar duyarsız kalmıyor.
Farklı mahallelerde taziye evi, çok amaçlı salon, okul tefrişatı, mahalle çeşmesi gibi hizmetlere katkı sunan hayırseverler ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptıkları ayni ve nakdi yardımlarla da Bünyan’da dayanışmaya destek oluyorlar. İlçede yaşanan uyum ve dayanışma kültürüne son olarak Samağır mahallesinde Bünyan Belediyesi-Hayırsever iş birliğinde yapımına başlanan park eklendi.
Başkan Özkan Altun, Samağır mahallesinde belediye ve hayırsever iş birliğinde çocukların eğleneceği, mahalle sakinlerinin ise dinlenerek hoş vakit geçirebilecekleri yeni park alanı için çalışmaların başladığını kaydetti.
Başkan Altun, yapılacak yeni hizmette emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.

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