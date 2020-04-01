YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.04.2020 08:39 | Son Güncelleme

Bünyan Belediyesi, yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Bünyan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığını ve karakolları dezenfekte etti.Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ekipleri, Bünyan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığını ve karakollarda koğuşlar, bekleme alanları yemekhaneler, koridorlar ve odalarda dezenfekte çalışması yaptı.

Bünyan Belediyesi, yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Bünyan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığını ve karakolları dezenfekte etti.
Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ekipleri, Bünyan Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığını ve karakollarda koğuşlar, bekleme alanları yemekhaneler, koridorlar ve odalarda dezenfekte çalışması yaptı. Askerlerin kullandığı malzemeleri de dezenfekte eden ekipler, yoğun kullanılan alanlarda olası risklere karşı gerekli önlemleri aldı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, " İlçemizde huzurumuz ile güvenliğimiz için fedakarca görev yürüten ve bizlere emanet olan Jandarma personelimizin kullandığı alanları dezenfekte ettik. Korona virüse karşı tedbirlerimiz ve yürüttüğümüz çalışmalar kararlı şekilde devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Kırklareli’de izinsiz kazıya suçüstü

Kırklareli’de izinsiz kazıya suçüstü

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Serik Arıtma Tesisi’nde boru bağlantıları tamamlanıyor

Serik Arıtma Tesisi’nde boru bağlantıları tamamlanıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:16
Öğle
12:47
İkindi
16:20
Akşam
19:08
Yatsı
20:27

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çisem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Berna Gözbaşı’dan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Bağış

Berna Gözbaşı’dan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Bağış

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Germir Mahallesine Yapılan Hizmet Ve Yatırımlardan Dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç’a Teşekkür Plaketi

Germir Mahallesine Yapılan Hizmet Ve Yatırımlardan Dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç’a Teşekkür Plaketi

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.