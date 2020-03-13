YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bünyan’da intihar

Bünyan’da intihar

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi.Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi’nde 44 yaşındaki H.Ç.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bir kişi kendini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi’nde 44 yaşındaki H.Ç. kendini asarak yaşamına son vermeye çalıştı. Yakınlarının müdahale ettiği H.Ç., haber verilmesi üzerine 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ile önce Bünyan Devlet Hastanesi’ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
H.Ç. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Rektör Çomaklı’dan İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümü mesajı

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

TGF, medyanın sorunlarının çözümü için komisyon oluşturdu

TGF, medyanın sorunlarının çözümü için komisyon oluşturdu

Başkan Aşgın, pehlivanlara kispet hediye etti

Başkan Aşgın, pehlivanlara kispet hediye etti

Öğrenciler otogarı doldurdu

Öğrenciler otogarı doldurdu

Diyarbakır'da koronavirüs için dezenfeksiyon yapılıyor

Diyarbakır'da koronavirüs için dezenfeksiyon yapılıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
12:53
İkindi
16:12
Akşam
18:50
Yatsı
20:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar tatil edildi

Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar tatil edildi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.