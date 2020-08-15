YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bünyan’da silahlı kavga: 2 yaralı

Bünyan’da silahlı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada M.C. yanında bulunan silah ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden M.B. (40) ve O.S. (40) yaralandı. Yaralanan M.B. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, O.S. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheli M.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Daha yeşil bir Ankara

Daha yeşil bir Ankara

İMEAK DTO’dan “Gemi Acenteliği Yenileme” semineri

İMEAK DTO’dan “Gemi Acenteliği Yenileme” semineri

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Korona virüsle mücadelede yeni yasaklar

Korona virüsle mücadelede yeni yasaklar

Milas’ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Milas’ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:45
Öğle
12:48
İkindi
16:34
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayserispor en çok gol yiyen takım

Kayserispor en çok gol yiyen takım

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.