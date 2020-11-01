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Bünyan’da silahlı kavga: 3 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.11.2020 15:38 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Yeni Süksün Mahallesinde meydana gelen olayda, B.E.K.(14), Y.A.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Yeni Süksün Mahallesinde meydana gelen olayda, B.E.K.(14), Y.A. (19) ve L.T.(40) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında B.E.K.(14), Y.A. (19) ve L.T.(40) silahla ağır yaralandı.
Silah sesini duyan vatandaşlar tarafından Bünyan Devlet Hastanesi’ne götürülen 3 yaralı, yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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