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Bünyan’da yeşil alanlar ve parklarda çalışmalar devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki yeşil alan ve parklarda çim biçme, yabani ot temizliği ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler ilçe genelinde sorumluluk kapsamındaki mahallelerde mevsim değişikliğinden dolayı uzayan ve bakım gerektiren çim ve yabani otların bakım ve temizliğini belirlenen program dahilinde gerçekleştiriyor.

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki yeşil alan ve parklarda çim biçme, yabani ot temizliği ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler ilçe genelinde sorumluluk kapsamındaki mahallelerde mevsim değişikliğinden dolayı uzayan ve bakım gerektiren çim ve yabani otların bakım ve temizliğini belirlenen program dahilinde gerçekleştiriyor. Bahar ayları nedeniyle uzayan çimlerde biçme, ilaçlama, sulama çalışmaları devam ederken yabani otların temizliği, ağaçların budaması ve mevsimlik çiçek ekimi işleri de sürdürülüyor.
Ekipler ayrıca cadde, sokak, yaya kaldırımı, cami bahçeleri, mezarlıklarda benzer çalışmalara aralıksız devam ediyor.

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Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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