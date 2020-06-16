YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bünyan’da zabıta hem uyardı hem maske dağıttı

Bünyan’da zabıta hem uyardı hem maske dağıttı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.06.2020 10:33 | Son Güncelleme

Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarırken, bugün Salı pazarı esnafına ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtıldı.Maske takmanın zorunlu olduğu ilçemizde Zabıta Müdürlüğü ekipleri hem denetimleri hem de ücretsiz maske dağıtımına aralıksız devam ediyor.Zabıta ekipleri kendi hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve maske kullanımlarına özellikle de alışveriş esnasında özen göstermeleri konusunda uyardı.Salgın riskinin devam ettiğini ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal mesafe ve maskenin bu süreçte büyük önem taşıdığını bu sebeple de vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek için saha ekipleri aracılığıyla uyarılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarırken, bugün Salı pazarı esnafına ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtıldı.
Maske takmanın zorunlu olduğu ilçemizde Zabıta Müdürlüğü ekipleri hem denetimleri hem de ücretsiz maske dağıtımına aralıksız devam ediyor.Zabıta ekipleri kendi hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve maske kullanımlarına özellikle de alışveriş esnasında özen göstermeleri konusunda uyardı.
Salgın riskinin devam ettiğini ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal mesafe ve maskenin bu süreçte büyük önem taşıdığını bu sebeple de vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek için saha ekipleri aracılığıyla uyarılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunun altını çizen Başkan Altun, maskesiz sokağa çıkmanın cezai yaptırımı olduğunu hatırlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:44
İkindi
16:39
Akşam
20:12
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nar Çiçeği Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Nevin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.