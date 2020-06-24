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Bünyan’da zabıta maske dağıtıp işletmeleri denetledi

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.06.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kahvehane ve kıraathaneleri denetleyerek ücretsiz maske dağıtımı yaptı.Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri kıraathane ve çay ocaklarında çalışanların genel temizliğini ve çay ocaklarının durumlarını denetledi.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kahvehane ve kıraathaneleri denetleyerek ücretsiz maske dağıtımı yaptı.
Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri kıraathane ve çay ocaklarında çalışanların genel temizliğini ve çay ocaklarının durumlarını denetledi. Masalar arası mesafe, maske dezenfektan ve dükkan temizliğini de kontrol eden ekipler, kurallara uygun olmayan esnafları uyardı.
Zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde de uyarırken, bugün Salı pazarı esnafına ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara da ücretsiz maske dağıtıldı.
Maske takmanın zorunlu olduğu ilçemizde Zabıta Müdürlüğü ekipleri hem denetimleri hem de ücretsiz maske dağıtımına aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri kendi hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve maske kullanımlarına özellikle de alışveriş esnasında özen göstermeleri konusunda uyardı.
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunun altını çizen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, maskesiz sokağa çıkmanın 900 lira cezai yaptırımı olduğunu hatırlattı.
Kahvehanelerin en çok rağbet edilen, kalabalık yerlerden olduğunu belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun;" Halkımızın gıda güvenliğini korumakta kararlıyız. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Son olarak kıraathane ve çay ocaklarını denetledik” dedi.

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