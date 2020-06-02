YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bünyan’daki kavgada silah kullanıldı: 3 yaralı

Bünyan’daki kavgada silah kullanıldı: 3 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çıkan kavgada, 1’i silahla olmak üzere 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Sultanhanı Mahallesinde meydana gelen kavgada, M.A.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde çıkan kavgada, 1’i silahla olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Sultanhanı Mahallesinde meydana gelen kavgada, M.A. ve O.K. ile yabancı uyruklu Ö.M.E., M.M.E. ve M.M.E. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada darp edilen mahalleli M.A, aracında bulunan silahı alıp Ö.M.E’yi bacağından yaraladı. Meydana gelen kavgada diğer yabancı uyruklu şahıslar da vücutlarının belli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıslar ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:08
Öğle
12:41
İkindi
16:35
Akşam
20:04
Yatsı
21:44

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çisem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.