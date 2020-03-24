YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Bünyan’ın cadde ve sokakları yıkanarak dezenfekte edildi

Bünyan’ın cadde ve sokakları yıkanarak dezenfekte edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.03.2020 08:53 | Son Güncelleme

Bünyan Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri yıkayarak dezenfekte etti.Bünyan Belediyesi salgın hastalık riskine karşı okullar, hastaneler, sağlık ocakları,camiler, kahvehaneler, ilçedeki sektör ayırt etmeksizin faaliyet gösteren esnafın tamamı, tüm kamu binaları otobüs durakları, parklar, toplu taşıma araçları, taksiler ve toplu konutlarla başlayan dezenfekte çalışmalarını şimdi de cadde ve sokaklara taşıdı.Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmayla ilçedeki cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkadı.Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede " Aldığımız tedbirler kapsamında elimizden gelen ne varsa seferber ediyoruz.

Bünyan Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri yıkayarak dezenfekte etti.
Bünyan Belediyesi salgın hastalık riskine karşı okullar, hastaneler, sağlık ocakları,camiler, kahvehaneler, ilçedeki sektör ayırt etmeksizin faaliyet gösteren esnafın tamamı, tüm kamu binaları otobüs durakları, parklar, toplu taşıma araçları, taksiler ve toplu konutlarla başlayan dezenfekte çalışmalarını şimdi de cadde ve sokaklara taşıdı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmayla ilçedeki cadde ve sokakları dezenfektanlı su ile yıkadı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede " Aldığımız tedbirler kapsamında elimizden gelen ne varsa seferber ediyoruz. İnşallah Türkiye olarak hep birlikte başaracağız. Hemşehrilerimizden acil bir durum olmadıktan sonra evde kalmalarını istiyorum.Bizler hem belediye hem de devlet olarak tüm tedbirleri aldık.Gerekli çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Ancak vatandaşımıza en güvenli yerin evleri olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Başkan Kılca: “Herkes ülkemizin bu büyük mücadelesine katkı vermeli”

Başkan Kılca: “Herkes ülkemizin bu büyük mücadelesine katkı vermeli”

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:06
Sabah
06:28
Öğle
12:49
İkindi
16:17
Akşam
19:01
Yatsı
20:18

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çiçek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hipokrat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.