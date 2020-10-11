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Bünyanlı kadınlar ekmeklerini mahalle fırınında pişiriyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.10.2020 09:17 | Son Güncelleme

Bünyan’da birçok mahallede bulunan ve Bünyan Belediyesi tarafından onarılan mahalle fırınlarında, lezzetli ve katkısız ev ekmeği pişirme geleneği yaşatılıyor.İmece usulü ile sırayla kadınlar tarafından yakılan fırınlarda, yöresel ekmeğin yanı sıra baklava, güveç, börek, peynirli ve kıymalı pide de pişiriyor.Ekinciler mahalle fırında ekmek yapan mahalle sakinlerini ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Fedakar olduğu kadar hamarat olan annelerimiz köylerimizde lezzetine doyum olmaz bir geleneği yaşatıyor.

Bünyan’da birçok mahallede bulunan ve Bünyan Belediyesi tarafından onarılan mahalle fırınlarında, lezzetli ve katkısız ev ekmeği pişirme geleneği yaşatılıyor.
İmece usulü ile sırayla kadınlar tarafından yakılan fırınlarda, yöresel ekmeğin yanı sıra baklava, güveç, börek, peynirli ve kıymalı pide de pişiriyor.
Ekinciler mahalle fırında ekmek yapan mahalle sakinlerini ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Fedakar olduğu kadar hamarat olan annelerimiz köylerimizde lezzetine doyum olmaz bir geleneği yaşatıyor. Köylerimizde imece usulü ile yakılan fırınlarda birbirinden lezzetli yemekler, ekmek ve pideler el birliği ile pişiriliyor. Hemşehrilerimiz arasındaki bağı güçlendirmek, paylaşımı artırmak ve bir geleneğin yaşatılması için köy fırınlarımızı yeniliyor, bakım ve onarımlarını belediye olarak yapıyoruz. Sofraların birleşmesine vesile olan bu mekanların yaşatılması için her zaman üzerimize düşeni yapacağız. Anadolu’nun misafirperverliğini ve cömertliğini her fırsatta gösteren Ekincilerli annelerimize ikramları ve güler yüzleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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