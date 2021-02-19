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Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret

19.02.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret

Kayseri’de faaliyet gösteren iki voleybol kulübünün sporcu ve aileleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali ihsan Kabakcı’yı ziyaret etti.Talas Gençlik ve Spor Kulübü’nün Bünyan’da faaliyet gösterdiği voleybol takımı ile Bünyan’da yeni kurulan Bölgesel Voleybol Takımı aileleriyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Kayseri’de faaliyet gösteren iki voleybol kulübünün sporcu ve aileleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali ihsan Kabakcı’yı ziyaret etti.
Talas Gençlik ve Spor Kulübü’nün Bünyan’da faaliyet gösterdiği voleybol takımı ile Bünyan’da yeni kurulan Bölgesel Voleybol Takımı aileleriyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette sporcular ve Antrenör Kadir Aydın çalışmalar hakkında İl Müdürü Kabakcı’ya bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı; sporculara çalışmalarında başarılar diledi.

Bünyanlı voleybolculardan Kabakcı’lya ziyaret

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