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Burak Deniz'in pozu gündemde! Bestemsu Özdemir ile aşk iddiası

24.07.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Soydan ile yaşadığı aşkla bir süre gündemde olan Burak Deniz kendisi gibi oyuncu Bestemsu Özdemir ile yakınlaşmıştı. Deniz'in son olarak Özdemir'in evinden yaptığı paylaşımlar "Aşk başlamış" yorumlarına sebep oldu.

Oyuncu Burak Deniz ile meslektaşı Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda katıldıkları bir etkinlikte samimi halleriyle dikkat çekmişti.

Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz yeni aşk yelken açtı iddialarıyla gündemdeyken Deniz'den gelen pozlar bu iddiaları doğrular nitelikteydi.

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Burak Deniz oyuncunun köpeği olduğu söylenen bir köpekle yatakta pozlarını paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

Ekran Alıntısı

Burak Deniz'in pozlarını görenler "Aşk bacayı sarmış" yorumlarında bulundu.

Taraflardan henüz bir açıklama ise gelmedi.

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Burak Deniz Oyuncu Didem Soydan

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