Burak Deniz'in pozu gündemde! Bestemsu Özdemir ile aşk iddiası

Oyuncu Burak Deniz ile meslektaşı Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz haftalarda katıldıkları bir etkinlikte samimi halleriyle dikkat çekmişti.

Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz yeni aşk yelken açtı iddialarıyla gündemdeyken Deniz'den gelen pozlar bu iddiaları doğrular nitelikteydi.

Burak Deniz oyuncunun köpeği olduğu söylenen bir köpekle yatakta pozlarını paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

Burak Deniz'in pozlarını görenler "Aşk bacayı sarmış" yorumlarında bulundu.

Taraflardan henüz bir açıklama ise gelmedi.

