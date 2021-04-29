Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burak Elmas ne iş yapıyor?

Burak Elmas Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı ile gündeme geliyor. Twitter hesabı üzerinden Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim ettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Burak Elmas'ın serveti ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. İşte, detaylar...
BURAK ELMAS GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKAN ADAYI OLDU
Burak Elmas Twitter hesabı üzerinden, "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum" notunu düştü.
BURAK ELMAS KİMDİR VE NE İŞ YAPIYOR?
1974’te İstanbul’da doğan iş insanı Burak Elmas, Avusturya Lisesinden mezun oldu. Arkasından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas, Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.
3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Burak Elmas’ın ismi, 2017'de Galatasaray Başkanlığı adaylığı için geçmişti.
Eski başkanlardan Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak çalışan Burak Elmas, Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren’in damadıdır. Yelda Süren’le evliliğinden bir oğlu bir de kızı olan Burak Elmas, ünlü iş insanı Sezgin Elmas’ın oğludur.
Aslen Giresunlu olan Burak Elmas'ın serveti de sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Galatasaray'da başkan adayı olduğunu açıklayan Burak Elmas, seçim öncesi ekibini duyurdu. Elmas'ın listesinde Arkas Holding'in üst düzey yöneticisi Özgür Kalelioğlu ile Prof. Dr. Asaf Savaş Akat gibi güçlü isimler yer alıyor.
Galatasaray Kulübü, mayıs ayı içerisinde başkanlık seçimine gidiyor. Başkan adaylarından Burak Elmas, 'Birlikte Çok Şey Başaracağız' adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray Spor Kulübünün, çağdaş değerler bilinciyle yoğrulmuş bir grup aydınlanmacı öğrencinin ortaya koyduğu düşünce biçimi olduğunu vurgulayarak, nesillerden nesillere aktarılan ve zamana uyum sağlayarak gelişen bir değerler bütünü olduğunu ifade etti.
Bu değerlere inananların yaktıkları meşalenin, çok başarılar getirdiğini vurgulayan Burak Elmas, bu meşaleyi taşımak ve Galatasaray'ın 115 yıllık geleneklerini günümüzün çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıktıklarını yineledi.
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