Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burak Elmas ne iş yapıyor?

Burak Elmas Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı ile gündeme geliyor. Twitter hesabı üzerinden Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim ettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Burak Elmas'ın serveti ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. İşte, detaylar...

BURAK ELMAS GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKAN ADAYI OLDU

Burak Elmas Twitter hesabı üzerinden, "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum" notunu düştü.

BURAK ELMAS KİMDİR VE NE İŞ YAPIYOR?

1974’te İstanbul’da doğan iş insanı Burak Elmas, Avusturya Lisesinden mezun oldu. Arkasından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas, Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Burak Elmas’ın ismi, 2017'de Galatasaray Başkanlığı adaylığı için geçmişti.