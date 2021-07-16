Burak Elmas'tan Gedson ve Kurzawa açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündemdeki oyuncular hakkında transfer müjdesi verdi.
Burak Elmas, ''Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz.'' dedi.
Gedson Fernandes'in transferindeki gecikmeyi Benfica kulübündeki değişime bağlayan Başkan Elmas, ''Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Gedson gelmek istiyor'' şeklinde konuştu.
Galatasaray ilk etapta sol bek, sağ bek, orta saha, hücuma dönük kanat oyuncusu ve bir de forvet almayı planlıyor. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısı artabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum