Burak Elmas'tan Gedson ve Kurzawa açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündemdeki oyuncular hakkında transfer müjdesi verdi.

"KURZAWA İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Burak Elmas, ''Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz.'' dedi.

"GEDSON GELMEK İSTİYOR"

Gedson Fernandes'in transferindeki gecikmeyi Benfica kulübündeki değişime bağlayan Başkan Elmas, ''Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Gedson gelmek istiyor'' şeklinde konuştu.

İLK ETAPTA BEŞ TRANSFER PLANLANIYOR

Galatasaray ilk etapta sol bek, sağ bek, orta saha, hücuma dönük kanat oyuncusu ve bir de forvet almayı planlıyor. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısı artabilir.



