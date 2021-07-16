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Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

16.07.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın bek konusunda talip olduğu 2 isim ortaya çıktı. Aslan'ın transferde büyük aşama kaydetmesine rağmen yıldız futbolcunun istekleri Fatih Terim'i çıldırttı. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı PSV Eindhoven maçı öncesi transferleri yetiştirmek istiyor. Aslan'ın en önemli konularından biri ise bek transferi.

3 TRANSFER YAPILDI

Türkiye’de 2021-2022 sezonu transfer ve tescil döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna yeni takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, girişimlerini hızlandırdı. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz’ı transfer eden sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

SOL BEK ARAYIŞI

SOL BEK ARAYIŞI
Nokta transferler yaparak yeni sezonda başarılı bir kadro oluşturmanın çabası içinde olan Galatasaray’da sol bek konusunda hareketlilik sürüyor.

YABANCI TERCİHİ

YABANCI TERCİHİ
Yaptığı yerli transferlerle, Türk futbolcuları artıran ve geleceğe yönelik çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılılar, sol bekte ise yabancıya yöneldi.

ALIOSKI İÇİN DAHA İSTEKLİYDİ

ALIOSKI İÇİN DAHA İSTEKLİYDİ
Galatasaray sol bek konusunda Patrick van Aanholt ile anlaşmasına karşın, ilk hedef durumundaki Ezgjan Alioski için daha istekliydi.

YILLIK 2.2 MİLYON EURO İSTEDİ

YILLIK 2.2 MİLYON EURO İSTEDİ
Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajeri ile dün masaya oturuldu. Alioski yıllık 2.2 milyon eurodan 4 senelik anlaşma istedi.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Patrick van Aanholt Ezgjan Alioski
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