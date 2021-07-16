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Ghezzal transferinde mutlu son! Galatasaray ile anlaştı

16.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ve Galatasaray'ın adeta savaş verdiği Ghezzal transferi noktalandı. Leicester City ile her konuda anlaşma sağlayan Süper Lig devi Ghezzal'a imzayı attıracak. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş ve Galatasaray arasında yaşanan Ghezzal yarışı sona erdi. İki takımın da yaptıkları teklif ortaya çıkarken Leicester City, Süper Lig devi ile her konuda anlaşma sağladı. Ghezzal ile de yıllık 2.8 milyon euro üstünden el sıkışan Süper Lig devi bu transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın lig ve kupa şampiyonluğunda çok büyük bir payı bulunan Ghezzal'a sunduğu teklif ortaya çıktı. Cezayirli sağ kanat oyuncusuna bonuslar dışında senelik 2.2 milyon euro önerilmişti.

GHEZZAL REDDETTİ, TEKLİFİ ARTTIRDI!

GHEZZAL REDDETTİ, TEKLİFİ ARTTIRDI!
Beşiktaş'ın sunduğu 2.2 milyon euroluk teklifi reddeden Ghezzal, siyah-beyazlı yönetimden 3 milyon euro istedi ve indirim talebini reddetti. Beşiktaşlı yöneticilerin canını sıkan bu konudan sonra transferden vazgeçildi.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

GALATASARAY İLE ANLAŞTI
Beşiktaş ile anlaşamayan Ghezzal'ın Galatasaray ile görüştüğü öğrenildi. Fatih Terim'in özellikle istediği yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı. Beşiktaş'tan 3 milyon euro isteyen Ghezzal'ın Galatasaray'dan 2.8 milyon euro istemesi üzerinde sarı-kırmızılı ekiple anlaşma sağlandı. Sözleşme süresi 3+1 yıl olarak belirlendi.

4 MİLYON EURO BONSERVİS

4 MİLYON EURO BONSERVİS
Ghezzal ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray'ın, Cezayirli golcünün kulübü Leicester City ile de anlaştığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun bonservisi için İngiliz kulübüne 4 milyon euro ödenecek.

BEŞİKTAŞ NEDEN VAZGEÇTİ?

BEŞİKTAŞ NEDEN VAZGEÇTİ?
Cezayirli yıldız oyuncunun 3 milyon euroluk maaş teklifi reddeden Beşiktaş'ın neden bu transferden vazgeçtiği ise ortaya çıktı. Takım içi maaş dengelerini bozmak istemedikleri öğrenilen Beşiktaşlı yöneticilerin bu sebeple masadan kalktığı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Valentin Rosier Rachid Ghezzal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
nasıl bir iş anlamadım birine 3 veremeyen maaş dengesi bozulacak diyen takım nasıl 4-4.5 veriyor ????
Eğer gönülden istemiyorlar ise ne rosier nede gezzal alınmamalı....Bir GS li olarak söylüyorum......Ama gezzal çok fayda sağlar özellikle Mohammed e......

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