Ghezzal transferinde mutlu son! Galatasaray ile anlaştı

Beşiktaş ve Galatasaray arasında yaşanan Ghezzal yarışı sona erdi. İki takımın da yaptıkları teklif ortaya çıkarken Leicester City, Süper Lig devi ile her konuda anlaşma sağladı. Ghezzal ile de yıllık 2.8 milyon euro üstünden el sıkışan Süper Lig devi bu transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın lig ve kupa şampiyonluğunda çok büyük bir payı bulunan Ghezzal'a sunduğu teklif ortaya çıktı. Cezayirli sağ kanat oyuncusuna bonuslar dışında senelik 2.2 milyon euro önerilmişti.

GHEZZAL REDDETTİ, TEKLİFİ ARTTIRDI! Beşiktaş'ın sunduğu 2.2 milyon euroluk teklifi reddeden Ghezzal, siyah-beyazlı yönetimden 3 milyon euro istedi ve indirim talebini reddetti. Beşiktaşlı yöneticilerin canını sıkan bu konudan sonra transferden vazgeçildi.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI Beşiktaş ile anlaşamayan Ghezzal'ın Galatasaray ile görüştüğü öğrenildi. Fatih Terim'in özellikle istediği yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı. Beşiktaş'tan 3 milyon euro isteyen Ghezzal'ın Galatasaray'dan 2.8 milyon euro istemesi üzerinde sarı-kırmızılı ekiple anlaşma sağlandı. Sözleşme süresi 3+1 yıl olarak belirlendi.

4 MİLYON EURO BONSERVİS Ghezzal ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray'ın, Cezayirli golcünün kulübü Leicester City ile de anlaştığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun bonservisi için İngiliz kulübüne 4 milyon euro ödenecek.