SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Burak Elmas’tan iptal kararına ilişkin açıklama

Burak Elmas’tan iptal kararına ilişkin açıklama

06.05.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, iptal olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Burak Elmas’tan iptal kararına ilişkin açıklama

Galatasaray Spor Kulübü, 22-29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın iptal edildiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başkan adaylarından Burak Elmas, "Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz. Erteleme koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00’e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı divan kuruluna teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
Galatasaray'da seçim iptal olduGalatasaray'da seçim iptal oldu
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan bir transfer daha

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Ve sonunda anlaşma sağlandı! Süper Lig devi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

Takıma şok tepki! Sahayı terk etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.