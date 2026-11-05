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İsmail Kartal geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi

Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın kariyerine İran'da devam etmesi gündemde. Daha önce Persepolis'i çalıştıran 65 yaşındaki teknik adama Tractor FC resmi teklifini iletti. Kartal'ın teklife sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

İsmail Kartal geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi
Cevdet Berker İşleyen

İsmail Kartal'ın yeni adresi İran olabilir. Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli teknik direktöre İran temsilcisi Tractor FC resmi teklifini iletti. Daha önce Persepolis'i çalıştıran 65 yaşındaki teknik adamın teklife olumlu yaklaştığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin iyi yönde ilerlediği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL'A RESMİ TEKLİF

İsmail Kartal geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi 1

Fenerbahçe'deki dördüncü döneminde beklentileri karşılayamayan İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerine yurt dışında devam etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüpten ayrılmasının ardından deneyimli çalıştırıcının yeni adresi için İran seçeneği gündeme geldi.

TRACTOR FC HAREKETE GEÇTİ

İsmail Kartal geri dönüyor! Görüşmeler başladı: İşte yeni adresi 2

Salim Manav'ın haberine göre İran Süper Ligi ekiplerinden Tractor FC, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal'ı gündemine aldı. İran temsilcisinin, 65 yaşındaki teknik adama resmi teklifini sunduğu ve iki taraf arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

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