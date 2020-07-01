Burak Önal; "web sitenizin adı hedef kitleye uygun, güncel ve zengin içerikli olmalı"

Mobil teknolojilerde yaşanan gelişmeler nedeniyle internetin altın çağını yaşadığını belirten Crabs Media ortağı Burak Önal, internet sitesi kurmak isteyen kurum ve kişilerin belli konularda baştan dikkat etmesi gereken ayrıntılar olduğunu söyledi.

İşletmeler için kurumsal internet sitesinin bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Önal, web Sitesi kurmak isteyenlere altın tavsiyede bulundu. Sitenin arayüzü kadar içeriğinin de önemli olduğunu belirten Önal şunlara dikkat çekti;

“Biraz klişe olacak belki ama internet sitesi kurmak isteyenlerin ilk olarak bilmeleri gereken şey sitelerini sürekli güncel tutmaları gerektiğidir. Ne yazık ki pek çok işte olduğu gibi de internet sitesi kurmada da Türk gibi başlayıp Türk gibi bitiriyor ve devamlılığı sağlayamıyoruz” dedi.

Ülkemizde yayın yapan internet sitelerinin 5’te 1’i’nin ile hiçbir şekilde güncellenmediğine dikkat çeken Önal, “Dolayısıyla sitenizi kurduktan sonra en azından haftada 1 güncel içerik ile beslemeniz gerekiyor. Sitenizi kurmadan önce sitenizi ziyaret edeceğini düşündüğünüz potansiyel kitlenin internetteki davranışlarını analiz edin. Bunun için sitenizde yayın yapacağınız konularla ilgili öncelikle sosyal medya analizi yapın ve burada üretilen içerikleri detaylı bir şekilde inceleyin. Bir internet sitesi kurarken her ne kadar çok önemli görülmese de alan adını hedef kitleye hitap edecek şekilde seçmek rakiplerinizden bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Sitenizin arama motorlarında daha görünür olabilmesi için de domain ismini sitenin içerik yaptığı alana hitap eden bir alan seçmeniz sitenizi daha görünür kılacaktır” dedi.