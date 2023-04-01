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Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman'la ilgili flaş açıklama! 'Yeni sezonda...'

01.04.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünde yer alan Burak Özçivit'ten dizi hakkında müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu 5 sezonluk anlaşmasının olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisiyle ilgili olarak 'Önümüzdeki sezon da devam edecek' açıklamasını yaptı.

Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman'la ilgili flaş açıklama! 'Yeni sezonda...'

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit önceki gün bir mağazanın açılışına katıldı. Özel hayatı ve dizi hakkında önemli açıklamalar yapan Burak Özçivit müjdeli haberi duyurdu.

Ünlü oyuncu 5 sezonluk anlaşmasının olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisiyle ilgili olarak 'Gelecek sezon da devam edecek' açıklamasını yaptı. Haziran ayında 4. yılı bitecek olan dizi çarşamba günleri seyircisi ile buluşuyor.

Burak Özçivit 1

Yakışıklı oyuncu ayrıca, Katar ziyaretleriyle ilgili de "Yeniden gideceğim. Ülkemizi yurt dışında tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özçivit, "Çok şık giyiniyorsunuz. Bir modacıyla mı çalışıyor musunuz?" sorusu sonrası eşi Fahriye Evcen'i işaret etti. Burak Özçivit'in şıklığının mimarı eşi Fahriye Evcen çıktı.

Burak Özçivit 3

Özçivit, "Çok şık giyiniyorsunuz. Bir modacıyla mı çalışıyor musunuz?" sorusuna, "Yüzü olduğum marka ile iletişim halindeyiz. Fahriye (Evcen) de çok yardım ediyor. Evden çıkarken kombinimi eşimle birlikte hazırlıyoruz" dedi.

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