Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman paylaşımı! Kuruluş Osman yeni sezon afişi yayınlandı

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Kuruluş Osman, 2. sezonuyla ekrana dönmek için gün sayıyor. Yeni sezonda kadrosuna bir çok ünlü oyuncuyu da katan Kuruluş Osman'ın 2. sezon afişi de yayınlandı.

Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Instagram hesabından yeni sezon afişini "2. sezon geliyor" notuyla paylaştı. Kuruluş Osman'ın yeni sezon yayın tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

YENİ SEZONDA ÜNLÜ OYUNCULAR KADROYA KATILDI

Kuruluş Osman'ın yeni sezondaki en önemli transferlerinden biri usta oyuncu Cüneyt Arkın oldu. Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da Aksakallılar'ın reisi rolünü canlandıracak.

Cüneyt Arkın'ın yanı sıra ise ünlü oyuncular Seçkin Özdemir, Erkan Avcı ve Kanbolat Görkem Arslan da yeni sezonda Kuruluş Osman'da rol alacak.

