Burak Özkoçak: "Dijital medyada hedefinize profesyonel strateji ile ulaşabilirsiniz"

Sosyal medya alanında danışmanlık hizmetleri veren Burak Özkoçak, sosyal medyanın dijital pazarlama’nın en temel dinamiklerinden biri haline geldiğine dikkat çekerek, hedef kitleye ulaşabilmek için profesyonel strateji oluşturmak gerektiğini söyledi.

Sosyal medyanın hem erişim gücüyle hem değişim hızıyla hem de diğer mecralara oranla düşük bütçe ve hızlı sonuç elde etmesiyle günümüzde markalarının varlığını sürdürmesi gereken bir alan olduğunu vurgulayan Burak Özkoçak, "Dijital gelişmeleri takip eden, doğru strateji geliştiren ve uygulayan, markanın hedef kitlesini yakalayan ve o kitleyi hep canlı tutmayı bilen uzman desteği almak şart" dedi.

Kişi, kurum ve markalar için sosyal medyada her içeriğin değil, doğru içeriğin önemli olduğunu belirten Özkoçak, şöyle devam etti:

"Sosyal medya sadece paylaşım veya takipçi arttırılan bir alan değil. Aynı zamanda markanızın nerede olduğunu, hedef kitleye daha iyi nasıl hitap edeceğini analizlerle belirliyoruz. Sizin kimliğinize uygun sosyal medya platformlarında, markanızı dijitale yansıtan ve hedef kitlenizle birebir iletişime geçeceğiniz içerikler oluşturuyoruz. Firmanın tercihine göre aylık veya haftalık içerik planları sunuyoruz."

