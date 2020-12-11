YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Burak Şeker ilk kez yönetecek

Burak Şeker ilk kez yönetecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.12.2020 18:01 | Son Güncelleme

Antalya Bölgesi hakemi Burak Şeker, ilk kez Kayserispor Trabzonspor maçı yönetecek.Süper Lig’in 12.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor müsabakasını Antalya Bölgesi Üst Klasman hakemi Burak Şeker yönetecek.

Burak Şeker ilk kez yönetecek

Antalya Bölgesi hakemi Burak Şeker, ilk kez Kayserispor Trabzonspor maçı yönetecek.
Süper Lig’in 12.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor müsabakasını Antalya Bölgesi Üst Klasman hakemi Burak Şeker yönetecek. Süper Lig’deki 3.maçına çıkacak olan Burak Şeker, ilk kez Kayserispor-Trabzonspor maçında düdük çalacak.
Burak Şeker, bugüne kadar 153 maç yönetti. Bu maçlarda 75 kez ev sahibi takım, 35 kez deplasman takımı kazandı. 43 maç ise berabere bitti. Burak Şeker bu maçlarda 632 sarı kart çıkarırken 23 kez de kırmızı kart gösterildi. Bu sezon ilk kez Süper Lig maçı yönetmeye başlayan Burak Şeker, 2 maç yönetti. 1 maç berabere biterken 1 maçı ise deplasman takımı kazandı.
Antalya Bölgesi Üst Klasman hakemi Burak Şeker, ilk kez Kayserispor Trabzonspor maçında düdük çalacak. Bugüne kadar Hes Kablo Kayserispor’un hiçbir maçını yönetmeyen Burak Şeker, Trabzonspor’un ise Altay ile oynadığı ve 4-1 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında düdük çalmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:39
Öğle
12:36
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Eylül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.