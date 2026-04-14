Burak Yılmaz adeta kazan kaldırdı... Anlattıkları deprem yarattı: "Biri beni vurur ha"

Burak Yılmaz istifa kararı aldı, anlattıkları Süper Lig'de 'deprem' etkisi yarattı... Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, görevi bıraktı. Maçın hemen ardından basın toplantısında kameraların karşısına geçen Yılmaz, istifa kararını duyururken Türk futbolunu derinden sarsacak ifadeler kullandı ve iddialarda bulundu.

Yaşananlar karşısında adeta öfke patlaması yaşayan Yılmaz, hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik ciddi ithamlarda bulundu.

"MHK BAŞKANI ALİ KIRAN BAŞ KESEN GİBİ, KEYFİ YERİNDE. KİM KORUYORSA ONU?"

Hakem kararlarına çok sert tepki gösteren genç teknik adam "MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi, keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Hakemler bizi rahat rahat doğruyor, Türk futbolunun kalitesi yerlerde" diye konuştu.

"FUAT GÖKTAŞ BENİ ARADI..."

Kendisine gelen bir telefon ve sonrasında yaşadıklarını paylaşan Yılmaz, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar. Şimdi size bir şey anlatacağım. Fuat Göktaş devre arası Antalya'da kamptayken beni aradı. Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. Ne diyorsun abi dedim sen! Telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar ardı. Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış. Iğdır'da birisiymiş. Çıkarttırdım dedi. İyi dinleyin. Kendinizi benim yerime koyun. Bahis nasıl oynanır bilmem. İhtiyacım da yok. Mecnun Otyakmaz'ı aradım. Karıştı ortalık. Kocaelispor maçında hiçbir şey yokken atıldım. Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Yanlış konuştum. Bu da benim hatam. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye yoklama çekti. Ondan sonra bugüne kadar her maçta beni doğradılar. Bahis oynayanları çıkarttırdım dedi bana. Bu yaşananlardan sonra Gaziantep FK'yı hakemler doğradı. Bu kadar abi. Yalanım ya da eksiğim varsa çıksınlar cevap versinler. Hepsine cevabını vereceğim. Bırakıyorum, Allah'a emanet." dedi.

"BURAK YILMAZ'A BİR DAHA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTIRMAYACAĞIM DİYORLAR"

Hakkında konuşulan sözlere devam eden Burak Yılmaz, "Bu TFF ile olmaz. Bu MHK ile olmaz. Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş herkes. Bana ceza verecekler. Versinler! Birileri artık konuşsun. Kimse bana bahis oynamış diyemez! Ondan sonra arayıp kötü konuştum. Bu yüzden her maçta hakemler Gaziantep FK'yı doğradı. Net açıklıyorum artık. Birileri konuşmalıydı çünkü. Ben temiz olduğum için sonuna kadar bahiste gidilsin dedim. Gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar. Ben yalnızım. Benim kimsem yok ama alnım açık. Beni tehdit edemezsiniz. Burak Yılmaz'a bundan sonra teknik direktörlük yaptırmayacağım diye konuşuyorlar." açıklamasını yaptı.

"BEŞİKTAŞ'IN FENERBAHÇE'DEN YEDİĞİ PENALTI, PENALTI MI?"

Sözlerine sert bir şekilde devam eden Burak Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının son anlarında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu.

Yılmaz, "Bu hakemlerle olmaz. Beşiktaş'ın yediği penaltı penaltı mı? Allah aşkına! Beni ilgilendirmez. Ama kardeşim gözle görülen bir şey var. Bu hakemlerle olmaz." dedi.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ...

Galatasaray'la ilgili verilen karara da atıfta bulunan Yılmaz, "1 gün önce Galatasaray'ın Konya'da attığı gol iptal ediliyor. 1 gün sonra Trabzonspor aynı golü bana atıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Bakın ben düzeni söylüyorum. Kimseyi savunmak için değil. Bu düzen, düzelmez!" ifadelerini kullandı.

"TFF'DE BAZI İNSANLAR SÜREKLİ TEHDİTVARİ KONUŞUYOR"

Sadece MHK'yi değil, TFF içindeki bazı yetkilileri de hedef alan deneyimli futbol adamı, federasyon koridorlarında kendisine yönelik tehditkar bir üslup kullanıldığını iddia etti. Yılmaz, "TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. TFF'de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar. Ben de birazdan her şeyi konuşacağım." diyerek kılıçları çekti.

"GÖRMEZDEN GELDİM AMA ARTIK BURAYA KADAR"

Maddi konularda da kulüp içindeki fedakarlıklarına değinen Burak Yılmaz, kendisine büyük bir haksızlık yapıldığını belirtti. Başkanlarına verdiği sözden dolayı bugüne kadar sustuğunu söyleyen genç hoca, "Ben bugüne kadar takımıma para atmadım. Kendi cebime cüzi bir miktar giriyor, çocukların maaşlarını ve primlerini yatırttırdım. Bana çok fazla terbiyesizlik yapıldı, görmezden geldim ama artık buraya kadar" sözleriyle Gaziantep FK kariyerine dramatik bir nokta koydu.

"BENİ BİRİ VURUR HA!"

Yılmaz'ın basın toplantısından ayrılırken kullandığı "Beni biri vurur ha!" sözleri ise dikkat çekti.