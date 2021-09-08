Burak Yılmaz: Bırakmak gerekiyorsa aslan gibi bırakırım

A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Burak Yılmaz, TRT Spor canlı yayınında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu ve "Önce kendi içimizi temizlememiz gerekiyor" dedi.

"ÖNCE KENDİ İÇİMİZİ TEMİZLEMELİYİZ"

"Utanç verici bir gece. Hepimiz çok üzgünüz. Ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Hollanda karşısında güçlü duramadık. Artık Norveç maçına konsantre olmalıyız. Herkesten özür dileriz. Ancak arkadaşlarımız çok genç. Onları çok fazla yaralamadan devam etmeliyiz. Elbette bunun bir bedeli olacak. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır. Ülkem için, takımım için ben kaptan olarak üstlenirim. Belki iyi ağabeylik yapamadım. Belki iyi kaptanlık yapamadım. Ancak kötü günde de aile olmak lazım. Önce kendi içimizi temizlemeliyiz."

"TERBİYESİZCE TWEET ATANLARA DUR DEMEMİZ LAZIM"

"İçimizden gibi görünüp, arkamızdan terbiyesizce tweet atanlara dur dememiz lazım. Artık böyle ahbap-çavuş ilişkisiyle olmaz. Ben kimsenin adamı değilim. Hayatım boyunca da olmadım."

"BIRAKMAK GEREKİYORSA BEN BIRAKIRIM"

"Bırakmak gerekiyorsa aslan gibi bırakırım ben. Ancak önce kendi içimizi temizlemeliyiz. Onun bunun yakını olup ahkam kesmemek gerekiyor. Görünce selam verirler. Hiç kimse onları insan yerine koymazken biz konuşurduk. Arkadan vururlar."

"TOP FİLEYE GİTMEDEN ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA DEMEK OLMAZ"

"Top daha fileye gitmeden Şenol Güneş denince bu olmaz. Tek bir kişiye bunu yıkamayız. Hep beraber yaptık. Hep beraber ceremesini çekmeye hazırız. Ancak önce destek oluyor gibi görünenleri, kendi içimizde temizlemeliyiz."

(FUTBOL ARENA)



