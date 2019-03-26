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Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.03.2019 08:07 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde Moldova'yı Eskişehir'de 4-0 yenerken, takımın yıldız golcüleri Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'un uyumu dikkat çekti. Maçta 2 gol atan Cenk Tosun ve bir asist yapan Burak Yılmaz'ın başarılı performansı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

İşte yapılan yorumlar...

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz - Cenk Tosun uyumu sosyal medyayı salladı
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Anahtar Kelimeler:
burak yılmaz cenk tosun

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