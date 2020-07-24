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Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda mesajı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2020 15:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan ayrılan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yapılan veda açıklamasında, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım" dedi.

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olduğu iddia edilen Burak Yılmaz, veda mesajı yayımladı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabında siyah-beyazlı forma altında attığı bir gol sonrası yaşadığı sevinci yansıtan fotoğrafını paylaşarak, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamaya gerek yok. Dışarıdan da geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

(AA)

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