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Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.09.2018 08:09 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın Galatasaraylı Selçuk İnan'ı yeniden takip etmesi transferler dedikodularını ortaya çıkardı..

Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi

Burak Yılmaz bir süredir arasının açık olduğu konuşulan Selçuk İnan'ı sosyal medyadan takibe aldı. Tecrübeli golcünün, Trabzonspor, Galatasaray ve Milli Takım'da beraber forma giydiği Selçuk'u yeniden takibe alması transfer dedikodularına yol açtı. Burak'ın bu hamlesinin ardından sosyal medyada taraftarlar, sezon sonu Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Selçuk İnan'ın Trabzonspor'a geri dönebileceği şeklinde yorumladı. (AKŞAM)

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