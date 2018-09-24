Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi

Burak Yılmaz bir süredir arasının açık olduğu konuşulan Selçuk İnan'ı sosyal medyadan takibe aldı. Tecrübeli golcünün, Trabzonspor, Galatasaray ve Milli Takım'da beraber forma giydiği Selçuk'u yeniden takibe alması transfer dedikodularına yol açtı. Burak'ın bu hamlesinin ardından sosyal medyada taraftarlar, sezon sonu Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Selçuk İnan'ın Trabzonspor'a geri dönebileceği şeklinde yorumladı. (AKŞAM)
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