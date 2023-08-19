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Burak Yılmaz'dan sonra bir ilk! Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında da imzasını attı...

19.08.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabaka, beklendiği üzere oldukça tempolu başladı. Her iki takımın da karşılıklı olarak birçok pozisyona girdiği maçın 23. dakikasında sarı - kırmızılılar, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Arjantinli yıldız, bu golle Burak Yılmaz'ı yakalamış oldu. İşte detaylar...

Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve temponun oldukça yüksek olduğu maçın ilk devresinde birçok pozisyon yaşanırken, sarı - kırmızılılar 23. dakikada 1-0 öne geçti.

KLAS BİTİRİŞ

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Trabzonspor'un hazırlık pasları yaptığı esnada gerçekleşen hatayı iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına kaçan Mauro Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız karşı karşıya pozisyonda topun dibine girerek direkten ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA BİR İLK

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Arjantinli yıldız, Burak Yılmaz'dan sonra Trabzonspor'a üst üste 2 Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaraylı futbolcu oldu.

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