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Burak Yılmaz'dan Trabzonspor'a cevap: Parayla ilgisi yok

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Trabzonspor'un resmi açıklamasına cevap verdi.

Burak Yılmaz'dan Trabzonspor'a cevap: Parayla ilgisi yok

Trabzonspor'un tecrübeli ismi Burak Yılmaz, kulübün kendisi hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Burak Yılmaz, konunun parayla ilgisi olmadığını belirtti.

İşte Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklama:

Sürekli herkes konuşuyor ve ben hayretle dinliyorum, aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsa geçen sene de tavrım bu olurdu fakat geçen değil federasyona başvurmak, tek kelime para konuşmadım ve kulüp içinde neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister saygılar sunarım.

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Trabzonspor'da flaş Burak Yılmaz açıklamasıTrabzonspor'da flaş Burak Yılmaz açıklaması
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