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Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi sonlandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.07.2020 11:21 | Son Güncelleme

Fransa'nın Lille takımına transfer olması beklenen Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki 1,5 sezonluk ikinci döneminde çıktığı 40 resmi maçta 25 gol attı.

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi sonlandı

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki ikinci dönemini noktaladı. Fransa'nın Lille ekibine transfer olması beklenen Burak Yılmaz, geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'dan geldiği Beşiktaş'ta, 40 resmi maça çıkıp, rakip fileleri 25 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Beşiktaş taraftarlarının bir kısmının transferine karşı çıkmasına rağmen dönemin başkanı Fikret Orman tarafından siyah-beyazlı ekibin kadrosuna dahil edilen yıldız oyuncu, geride kalan sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlı formayla 15 lig maçına çıkıp, 11 gol attı.

Siyah-beyazlı ekipteki ikinci döneminde kaptanlığa kadar yükselen Burak Yılmaz, bu sezona sakatlıklarla başladı ve ligdeki ilk 4 haftada takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

Takımının UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyemeyen tecrübeli isim, ligde ise 24 maçta görev yaptı ve 13 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı sahada yer alan Burak, bu kulvarda da 1 kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK DÖNEMİNDE 7 GOLÜ VAR

Süper Lig kariyerine 2006-2007 sezonunda Antalyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olarak başlayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımda 49 resmi maça çıkıp 7 gol kaydetmişti.

İlk sezonunda toplam 37 resmi müsabakada 6 gol atmayı başaran Burak, sonraki sezonun ilk yarısında 12 resmi müsabakaya çıkıp, 1 kez golle buluşurken, devre arasında ise Manisaspor'a gönderildi.

TRABZONSPOR'DA YILDIZI TEKRAR PARLADI

Manisaspor'un ardından Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giyen tecrübeli oyuncu, 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un kadrosuna dahil olup, burada yıldızını yeniden parlattı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavili ekiple forvet pozisyonuna geçip, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Burak, 2,5 yıllık dönemde bordo-mavili formayla 93 resmi maçta 58 gol attı ve Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Sarı-kırmızılı formayla 3,5 sezonda oldukça başarılı bir dönem geçiren Burak Yılmaz, 141 resmi müsabakada görev yaptı ve 82 golle takımının kaldırdığı kupalara önemli bir katkı sağladı.

Ardından Çin'in Beijing Guoan ekibine transfer olan yıldız oyuncu, Uzakdoğu'daki 28 maçında 19 gol kaydetti. Çin'den sonra yeniden Trabzonspor'a geçen Burak, bordo-mavili kulüpte geçirdiği 1,5 sezonda 32 maçta 28 gol attı.

(AA)

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