Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi sonlandı

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki ikinci dönemini noktaladı. Fransa'nın Lille ekibine transfer olması beklenen Burak Yılmaz, geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'dan geldiği Beşiktaş'ta, 40 resmi maça çıkıp, rakip fileleri 25 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Beşiktaş taraftarlarının bir kısmının transferine karşı çıkmasına rağmen dönemin başkanı Fikret Orman tarafından siyah-beyazlı ekibin kadrosuna dahil edilen yıldız oyuncu, geride kalan sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlı formayla 15 lig maçına çıkıp, 11 gol attı.

Siyah-beyazlı ekipteki ikinci döneminde kaptanlığa kadar yükselen Burak Yılmaz, bu sezona sakatlıklarla başladı ve ligdeki ilk 4 haftada takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

Takımının UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyemeyen tecrübeli isim, ligde ise 24 maçta görev yaptı ve 13 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı sahada yer alan Burak, bu kulvarda da 1 kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK DÖNEMİNDE 7 GOLÜ VAR

Süper Lig kariyerine 2006-2007 sezonunda Antalyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olarak başlayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımda 49 resmi maça çıkıp 7 gol kaydetmişti.