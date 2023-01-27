Burak Yılmaz performansıyla Hollanda'da gündem oldu... Son maçında 3 gol 1 asist

Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz, performansıyla göz dolduruyor. Ligin 18. haftasında oynanan ve Fortuna Sittard'ın rakibi Heerenveen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol 1 asist yapma başaran Yılmaz, Çıktığı son maçta 3 gol, 1 asistlik performansa imza atan 37 yaşındaki yıldız bu sezon 18 karşılaşmada toplamda 7 kez ağları havalandırırken takımın en skorer oyuncusu konumunda.

Takımın en golcü oyuncusu olan Burak, bu performansıyla Hollanda basınından da büyük övgü aldı.

"NEFRET İLE ANILMAYACAK"

De Telegraaf: "Burak Yılmaz ile yıpranma biraz bitti. Fortuna Sittard'ın forveti, Eredivisie'de iki maçta bir gol atarak kariyer ortalamasını tutturdu. 2 yıldan kısa bir süre önce Türkiye Milli Takımı ile Hollanda'ya yaptığı hat-trick artık 'nefret' ile anılmayacak. Hâlâ çok önemli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Türk forvet geçmişteki gibi bir gol makinesi olmasa da yine de harika bir şut özelliğine sahip. Önce harika bir asist yaptı ardından penaltı golüyle skoru belirledi. Burak'a yapılan eleştiriler artık yerini sessizliğe bırakacak."

"HİÇ HATA YAPMADI"

Voetbal International: "Burak Yılmaz ve Fortuna nihayet güldü. Fortuna Sittard, Heerenveen'e karşı önemli bir galibiyet aldı. Embalo ve Burak Yılmaz'ın golleri farkı yarattı. Türk ikilisi Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz liderliğindeki Fortuna Sittard, Heerenveen'i evinde mağlup etmeyi başardı. Burak Yılmaz hiç hata yapmadı ve Fortuna Sittard'ın 2023'teki ilk galibiyetinde önemli rol oynadı."

"EŞSİZ PERFORMANS"

Algemeen Dagblad: "Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın Hereenveen karşısındaki zaferinde eşsiz bir performans sergiledi."



