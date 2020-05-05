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Burak Yılmaz sahur programına katıldı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz, Fox TV Sahur Sohbetleri programı canlı yayın konuğu oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Fatih Savaş ile "Fox TV Sahur Sohbetleri" programı canlı yayın konuğu oldu.

"HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR"

Ülkemle, insanlarımla gurur duyuyorum. Bu sınavı çok iyi şekilde vereceğimize inanıyorum. Karantina günlerinde bizim için rutin olan şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Her şerde bir hayır var diye bir laf vardır. Çok ameliyat oldum. Ayağım kırıldı, burnum kırıldı, omzum kırıldı. Genç olduğumuz için eskiden isyankar konuşmalar yapabiliyorduk. Ayağım kırılınca annem vardır bir hayır, beterinden saklasın derler. 15-20 gün sonra yine ayağım kırıldı, annem yine vardır bir hayır dedi. Ya annecim hayır bunun neresinde derdim. Gençken böyleydik. Olgunlaşınca, daha fazla okuyarak, daha büyük şerlerden koruduğuna inanıyoruz. Olumlu yönden bakmaya çalışıyoruz.

UNUTAMADIĞINIZ AVRUPA MAÇI HANGİSİ?

Galatasaray'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki Schalke maçını söyleyebilirim. Herkes Schalke'ye favori gözüyle bakıyordu. Biz yendik ve çeyrek finale kaldık.

"SİZİ GALATASARAYLI OLARAK GÖRDÜM HEP"

Fatih Savaş'ın "Sizi hep Galatasaraylı olarak görüyorum." şeklindeki yorumuna yanıt veren Burak Yılmaz, "Galatasaray'a da hizmet ettim, ekmeğini yedim. Beşiktaş'tayım. Sonuna kadar Beşiktaş için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu dönemde artık biraz fanatizmi bırakmamız gerekiyor. Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'a hizmet ettim. Şu anda Beşiktaş'tayım ve Beşiktaş'tan gurur duyuyorum.

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