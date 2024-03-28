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Burası Afrika değil, Bolu

İHA İHA
28.03.2024 13:41
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Bolu’nun Mengen ilçesinde belediyenin eski çöp döküm alanındaki çöp yığınlarına senelerdir kimse önlem almayınca bölge adeta felaketi yaşıyor.

Burası Afrika değil, Bolu

2 kez yaşanan selin ardından üzeri toprak ile kapatılan çöpler yeniden ortaya çıktı, atıklar sel suları ile Filyos çayına bağlanan Mengen deresine karıştı.

Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan Mengen Çayı’nın hemen yanı başında bulunan Mengen Belediyesi’nin bir dönem çöp döküm alanı olarak kullandığı bölüm suya karıştı. 2018 yılına kadar çöp döküm alanı olarak kullanılan alanın kapatılmasıyla yeni çöp döküm alanı oluşturuldu. Edinilen bilgiye göre, ilçe çöplüğünün taşınmasının ardından eski alanda kalan atıkların üzeri de kum ve toprak yığınıyla kapatıldı. İlçede, 2 yıldır arka arkaya yaşanan su taşkınları nedeniyle kum ve toprak yığınlarının sularla birlikte gitmesiyle çöp yığınları tekrar ortaya çıktı. Dere kenarını kaplayan çöp yığınları son yağmurlarla birlikte ilçeden geçen Mengen Çayı’na da karıştı.

"HAYVANLARI HASTA OLANLAR, ÖLENLER OLUYOR"

Çöplerin bulunduğu alana otlamaya gelen büyükbaş hayvanların içtikleri sudan ve çöpün etrafından otlamasıyla hastalandığını belirten ilçe sakini İsmail Durmaz, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan uyarılar gelmesine rağmen bu çöplük buradan kaldırılmıyor. 2 kez sel oldu ve çöplerin bir kısmı sel suyu ile ilçe merkezine yayıldı. Köylerde hayvanlarımız var mera olarak buraya geliyorlar ve çöplerin arasına giriyorlar. Hayvanları hasta olanlar, ölenler oluyor. Bu çöpler dere suları ile birlikte 13 kilometre uzaklıktaki Gökçesu beldesine kadar yayılmış durumda. Kötü görüntü ayrı sıkıntı, sağlığı tehdit etmesi açısından da bambaşka bir sıkıntı var. Belediye ile de ilçe kaymakamlığı ile de görüştük. ‘Çöplük kaldırıldı’ deniliyor ama halen kaldırılmadı. Bunun kaldırılmasını yetkililerden rica ediyoruz” dedi.
Oluşan kirlilik dronla görüntülendi.

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