Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yi sildi

2015-2017 arasında yayınlanan 'Poyraz Karayel' dizisinde başrolleri paylaşan Burçin Terzioğlu (41) ile İlker Kaleli (37), 3.5 yıl büyük aşk yaşamıştı.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelkan açan İlker Kaleli, 2018'de yolları ayrılan Burçin Terzioğlu'nu Instagram hesabından silmişti. Ancak güzel oyuncu, eski aşkını takip etmeye devam ediyordu.



Kaleli'nin bu hamlesine karşılık gecikmedi. Terzioğlu'nun da önceki gün yakışıklı oyuncuyu sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakması dikkat çekti.



