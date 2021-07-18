MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yi sildi

Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yi sildi

18.07.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz başından beri kendisinden dört yaş büyük şarkıcı Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan oyuncu İlker Kaleli'nin sosyal medya hamlesine, eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'ndan yanıt gecikmedi.

Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'yi sildi

2015-2017 arasında yayınlanan 'Poyraz Karayel' dizisinde başrolleri paylaşan Burçin Terzioğlu (41) ile İlker Kaleli (37), 3.5 yıl büyük aşk yaşamıştı.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelkan açan İlker Kaleli, 2018'de yolları ayrılan Burçin Terzioğlu'nu Instagram hesabından silmişti. Ancak güzel oyuncu, eski aşkını takip etmeye devam ediyordu.
sıla2_3

Kaleli'nin bu hamlesine karşılık gecikmedi. Terzioğlu'nun da önceki gün yakışıklı oyuncuyu sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakması dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serel Yereli'den ilginç tercih! Bikini üstü yerine bandana...Serel Yereli'den ilginç tercih! Bikini üstü yerine bandana...
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu İlker Kaleli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Uçak bilet fiyatlarına Kurban Bayramı etkisi! Tavan yaptı

Uçak bilet fiyatlarına Kurban Bayramı etkisi! Tavan yaptı

Kızı ve kardeşini görenler yorum yağdırdı! "Üçüz gibisiniz"

Kızı ve kardeşini görenler yorum yağdırdı! "Üçüz gibisiniz"

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

1 milyon ziyaretçi bekleniyor! ''Yüzde 50 daha ucuz''

1 milyon ziyaretçi bekleniyor! ''Yüzde 50 daha ucuz''

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

51 yaşındaki oyuncudan bikinili pozlar

51 yaşındaki oyuncudan bikinili pozlar

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Zengin sevgilisiyle barıştı! Yeni mottosunu paylaştı

Zengin sevgilisiyle barıştı! Yeni mottosunu paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.