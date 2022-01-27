MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy aşkta da işte de kazanıyor! 15 saniyelik tanıtım için 100 bin lira

Burcu Esmersoy aşkta da işte de kazanıyor! 15 saniyelik tanıtım için 100 bin lira

27.01.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy hem aşkta hem işte mutlu... Burcu Esmersoy Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisine sunduğu reklam içeriklerine zam yaptı. 15 saniyelik tanıtım için 80 bin lira alan ünlü isim artık 100 bin lira alacak.

Burcu Esmersoy aşkta da işte de kazanıyor! 15 saniyelik tanıtım için 100 bin lira

Sosyal medyayı aktif kullanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, Instagram Story’den yaptığı reklamlar için aldığı parayla dudak uçuklattı. Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi olan Esmersoy 15 saniyelik tanıtım için 80 bin lira alıyordu. Ünlü markalar, 15 saniyelik tanıtım için artık 100 bin lira ödeyecek.

Yıllarca en çok vergi verenler listesinde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, birçok reklam filminde de rol aldı.

Berk Suyabatmaz’dan boşandıktan sonra kısa kısa ilişkiler yaşayan Burcu Esmersoy yeni bir aşka yelken açtı. Esmersoy’un genç aşkının mobil oyun yazılımları yapan, kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ölüm haberi sonrası o paylaşım gündem oldu

Ölüm haberi sonrası o paylaşım gündem oldu

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

İddialı pozları sosyal medyayı salladı! "Çok tatlı ve çok seksi"

İddialı pozları sosyal medyayı salladı! "Çok tatlı ve çok seksi"

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Servetini açıklamıştı! "Bir küpe bir yüzüğüm ve..."

Servetini açıklamıştı! "Bir küpe bir yüzüğüm ve..."

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.