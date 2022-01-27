Burcu Esmersoy aşkta da işte de kazanıyor! 15 saniyelik tanıtım için 100 bin lira

Sosyal medyayı aktif kullanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, Instagram Story’den yaptığı reklamlar için aldığı parayla dudak uçuklattı. Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi olan Esmersoy 15 saniyelik tanıtım için 80 bin lira alıyordu. Ünlü markalar, 15 saniyelik tanıtım için artık 100 bin lira ödeyecek.

Yıllarca en çok vergi verenler listesinde yer alan güzel sunucu Burcu Esmersoy, birçok reklam filminde de rol aldı.

Berk Suyabatmaz’dan boşandıktan sonra kısa kısa ilişkiler yaşayan Burcu Esmersoy yeni bir aşka yelken açtı. Esmersoy’un genç aşkının mobil oyun yazılımları yapan, kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı.



