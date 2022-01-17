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  4. Burcu Esmersoy'un genç sevgilisinden olay hareket! 300 bin TL ödeyip...

Burcu Esmersoy'un genç sevgilisinden olay hareket! 300 bin TL ödeyip...

17.01.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Esmersoy’un kendisinden 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil ilginç bir jest yaptı. Akmandil bir dergiye 300 bin TL ödeyerek sevgilisi Burcu Esmersoy'un kapak olmasını istedi. İkilinin çok mutlu olduğu ve evlilik düşündükleri de konuşulan iddialar arasında...

Burcu Esmersoy'un genç sevgilisinden olay hareket! 300 bin TL ödeyip...

Berk Suyabatmaz’dan boşandıktan sonra kısa kısa ilişkiler yaşayan Burcu Esmersoy yeni bir aşka yelken açtı. Esmersoy’un genç aşkının mobil oyun yazılımları yapan, kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı.

Genç sevgili Burcu Esmersoy için ilginç bir jest yaptı. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Burcu Esmersoy'un yaklaşık iki aydır birlikte olduğu Nazım Akmandil kesenin ağzına açtı. Genç aşık sevgilisi kapak olsun diye dergiye inanılmaz bir ödeme yaptı.

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Akmandil'in, sunucunun yaptırdığı özel çekimi ve kapak olması için dergiye 300 bin TL ödediği iddia edildi. Yakın çevresine ilişkiden dolayı mutlu oldukları söyleyen ikilinin, nikah masasına oturacağı da konuşuluyor.


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Burcu Esmersoy
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