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Burdur Aydınlıkevler ve Armağan İlci Mahallesi’nde halk pazarı, artık Cuma günü kurulacak

12.01.2021 19:49 | Son Güncelleme:
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Burdur Aydınlıkevler ve Armağan İlci Mahallesi’nde Pazar günleri kurulmakta olan halk pazarı, haftasonu sokağa çıkma yasağından dolayı artık Cuma günleri kurulmaya başlanacak.Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Burdur Aydınlıkevler ve Armağan İlci Mahallesi’nde Pazar günleri kurulmakta olan halk pazarı, haftasonu sokağa çıkma yasağından dolayı artık Cuma günleri kurulmaya başlanacak.
Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Armağan İlci ve Aydınlıkevler mahallesindeki vatandaşlar, Halk pazarı kurulmadığı için alışverişlerini yapamıyorlardı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, 2 mahallede Pazar günü kurulan halk pazarı artık Cuma günleri kurulacak.
Ayrıca hayvan, oto ve tüm semt pazarlarında, Zabıta ve Polis ekipleri tarafından sorgulanan HES Kodu uygulamasına devam edileceği öğrenildi.

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