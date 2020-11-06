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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

BURDUR HABERLERİ  | 06.11.2020 12:57 | Son Güncelleme

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ercengiz, sosyal medya hesabından, eşinin ve kendisinin son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Evde ilaç tedavisine başlandığını belirten Ercengiz, "Genel sağlık durumumuz iyi sayılabilir. Bu süreci dinlenerek geçireceğiz. Dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, Ercengiz'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, başkanın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Mesajında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını isteyen Akbulut, "Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, vatandaşlarımızdan salgının yayılma riskini düşürecek kurallara hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Belediye Başkanı Ercengiz, birkaç gün önce sosyal medyadan annesinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, evde karantinada bulunduklarını duyurmuştu.

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