Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, CHP’li Belediye başkanlarını ağırladı

CHP’li belediye başkanlarının ilki Yalova’da, ikincisi Bolu’da yapılan toplantıların üçüncüsü Burdur’da yapılıyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in ev sahipliğinde yapılan başkanlar toplantısı 3-5 Temmuz tarihleri arasında üç gün sürecek.

Toplantıya Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Bakanlık tarafından görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman katıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "CHP belediyelerin 2019-2020 mali tablolarını incelemek, Covid-19 sürecinde yerel yönetimlerde yapılan çalışmalarda tecrübe ve bilgi paylaşıp yapılan çalışma hakkında genel sonuç çıkartıp genel merkezimize göndereceğiz, Burdur’da belediye başkanlarını ağırlamaktan mutluyuz" dedi.

