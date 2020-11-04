YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz tedbir amaçlı karantinada

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz tedbir amaçlı karantinada

BURDUR HABERLERİ  | 04.11.2020 23:22 | Son Güncelleme

Annesinin PCR testi pozitif çıkan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tedbir amaçlı karantinada olduğunu açıkladı.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, annesinin korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu ve tedbir amaçlı kendisinin de evde karantinaya girdiğini duyurdu.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz tedbir amaçlı karantinada

Annesinin PCR testi pozitif çıkan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tedbir amaçlı karantinada olduğunu açıkladı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, annesinin korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu ve tedbir amaçlı kendisinin de evde karantinaya girdiğini duyurdu. Başkan Ercengiz’in sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli hemşehrilerim, sevgili annemize Covid-19 tanısı kondu. Bu durumu atlatana kadar bir süreliğine evimizde karantinadayız. Sağlık durumumuz gayet iyi, bu süreci birlikte aşacağız. Bizim için dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederiz.”

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz tedbir amaçlı karantinada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Nasıl anlatılır bilmiyorum...' 'Nasıl anlatılır bilmiyorum...'
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
Kayıp kadın beldeye iki kilometre mesafede bulundu
Kayıp kadın beldeye iki kilometre mesafede bulundu
Baba ile oğlu bir gün arayla korona virüse yenik düştü
Baba ile oğlu bir gün arayla korona virüse yenik düştü
Batman’da durdurulan araçtan ruhsatsız silah çıktı
Batman’da durdurulan araçtan ruhsatsız silah çıktı

Burdur Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:21
Öğle
12:47
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:21

Burdur Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Ekim Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Bucak
Konak Eczanesi
Golhisar
Karamanlı Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.