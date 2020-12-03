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Burdur’ da camiler dezenfekte edildi

BURDUR HABERLERİ  | 03.12.2020 23:23 | Son Güncelleme

Burdur Belediyesi, Cuma namazı öncesinde camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.Burdur Belediyesi, insanların toplu halde bulunduğu yerlere yönelik temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi.

Burdur Belediyesi, Cuma namazı öncesinde camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Burdur Belediyesi, insanların toplu halde bulunduğu yerlere yönelik temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkan Vekili Ali Say "İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları alanlarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için öncelikli. Şehir genelinde salgına karşı gerekli tüm önlemeleri alıyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da kişisel hijyenin önemli olduğu bu dönemde maske, mesafe ve el temizliğine dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.

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