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Burdur için kuvvetli fırtına uyarısı

24.01.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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Burdur için kuvvetli fırtına uyarısı

Burdur'da fırtına ve kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazartesi öğle saatlerinden itibaren Burdur il genelinde güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde ise tam fırtına beklendiği bildirildi.

Fırtınanın etkisini salı günü gece saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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