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Burdur içme suyu tesislerinde çalışmalar devam ediyor

BURDUR HABERLERİ  | 22.04.2020 17:54 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden (DSİ) yapılan açıklamada, Burdur’da içme suyu ve içme suyu arıtma tesislerinin yapım çalışmalarının devam ettiği, içme suyu arıtma tesisi inşaatının tamamlanmasıyla birlikte, günlük 35 bin metreküp içme suyu artırılacağı bildirildi.Yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ’nin Burdur’da yaptığı yatırımlarla kentin verimli topraklarını suyla buluşturduğu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ettiği, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden (DSİ) yapılan açıklamada, Burdur’da içme suyu ve içme suyu arıtma tesislerinin yapım çalışmalarının devam ettiği, içme suyu arıtma tesisi inşaatının tamamlanmasıyla birlikte, günlük 35 bin metreküp içme suyu artırılacağı bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ’nin Burdur’da yaptığı yatırımlarla kentin verimli topraklarını suyla buluşturduğu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin ettiği, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi. Açıklama, şöyle devam etti:
“DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini ve içme suyu kalitesini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. İnsan yaşamının vazgeçilmezi içme suyu konusunda da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Burdur’un her yöresinde, vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu ulaştırılmış ve ulaştırılmaya da devam edilmektedir. Modern ve teknolojik yeniliklerle donatılan içme suyu tesisleri ve içme suyu arıtma tesislerimizin yapım çalışmaları devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.
Burdur’da içme suyu arıtma tesisi inşaatının tamamlanmasıyla birlikte, günlük 35 bin metreküp memba (kaynak, pınar) kalitesinde içme suyu artırılacağının anlatıldığı açıklamada, aynı zamanda içme suyu isale hattı ile Gökpınar mevkiindeki kuyulardan alınan suyun, 20 kilometre uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla, şehir merkezinde yıllık 9,46 milyon metrekare küp içme suyu temin edildiği belirtildi.
Projenin tamamlanmasıyla 75 bin kişiye ilave içme suyu sağlanması hedefleniyor.

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