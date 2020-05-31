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Burdur müze ve ören yerleri ziyarete hazır

ANTALYA HABERLERİ  | 31.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Burdur’da 1 Haziran itibariyle açılacak müze ve ören yerleri saat ve ziyaretçi sınırlamasıyla hizmet verecek.Salgın sürecinde 20 Mart 2020 tarihinden itibaren ziyarete kapatılan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerleri ile bu mekanlarda hizmet veren müze shop, otopark, cafe gibi tüm ticari alanlar 1 Haziran tarihi itibariyle tekrar ziyarete açılıyor.

Burdur’da 1 Haziran itibariyle açılacak müze ve ören yerleri saat ve ziyaretçi sınırlamasıyla hizmet verecek.
Salgın sürecinde 20 Mart 2020 tarihinden itibaren ziyarete kapatılan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerleri ile bu mekanlarda hizmet veren müze shop, otopark, cafe gibi tüm ticari alanlar 1 Haziran tarihi itibariyle tekrar ziyarete açılıyor. Bu kapsamda Burdur’da ziyarete açılacak müze ve ören yerlerinde hazırlıklarını tamamlayanan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, ziyaretçilere yönelik korona tedbirlerini içeren gerekli bilgilendirme ve uyarı levhaları, sosyal mesafe işaretleri ile hijyen çalışmaları yapıldı. Ayrıca uygulanacak tedbirler dolayısıyla müze ve ören yerlerinin mekansal özellik ve kapasiteleri gözetilerek günlük ziyaretçi sayıları ve ziyaret süreleri planlandı. Bu kapsamda Burdur Müze Müdürlüğü (2 katlı) 60 dakika, Burdur Doğa Tarihi Müzesi 30 dakika, Sagalassos Örenyeri 90 dakika ve Kibyra Örenyeri 90 dakika ziyarete açık olacak.

Sınırlı ziyaretçi
Ayrıca sosyal mesafe gözetilerek gün içerisinde belli sayıda ziyaretçi kabul edilecek.
Bu sayı Burdur Müze Müdürlüğü için 300 kişi (aynı anda 30 kişi), Burdur Doğa Tarihi Müzesi 100 kişi (aynı anda 10 kişi), Sagalassos Örenyeri bin 500 kişi (aynı anda 150 kişi) ve Kibyra Örenyeri için bin 500 kişi (aynı anda 150 kişi) olarak belirlendi.
Belirlenen süre ve sayılar göz önünde bulundurularak, müze ve ören yerlerine ziyarette bulunacak, tur düzenleyen seyahat acentelarının, ziyaretçi yoğunluğu ve aksaklığı yaşamamaları için bu kapsamda Burdur Müze Müdürlüğünden randevu alarak programlarını gerçekleştirmeleri önerildi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak konuya ilişkin, "Belirlenen kurallar çerçevesinde ve başta maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere hijyen kurallarına uyarak ziyaret gerçekleştirilmesini önemle rica ediyor, İlimize, bütün vatandaşlarımıza ve seyehat acentalarına sezonun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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