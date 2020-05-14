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Burdur Valisi Şıldak: "Kurallar uymayanlara etkili ceza uygulanacak"

BURDUR HABERLERİ  | 14.05.2020 16:47 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak, son günlerde dışarıdaki yoğunluğun, hareketliliğin hissedilir şekilde arttığının görüldüğünü vurgulayarak, salgın nedeniyle alınan tedbirlere uymayanlara etkili olarak idari para cezası yaptırımı uygulanacağını belirtti.Her zaman belirttikleri üzere normalleşme sürecinde de tedbirlerin en hassas şekilde uygulanmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Burdur Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlarımızın cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için duyarlı davranarak tedbilere en hassas şekilde uymalarını bir kez daha rica etti.

Burdur Valisi Şıldak: "Kurallar uymayanlara etkili ceza uygulanacak"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, son günlerde dışarıdaki yoğunluğun, hareketliliğin hissedilir şekilde arttığının görüldüğünü vurgulayarak, salgın nedeniyle alınan tedbirlere uymayanlara etkili olarak idari para cezası yaptırımı uygulanacağını belirtti.
Her zaman belirttikleri üzere normalleşme sürecinde de tedbirlerin en hassas şekilde uygulanmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Burdur Valisi Hasan Şıldak, vatandaşlarımızın cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için duyarlı davranarak tedbilere en hassas şekilde uymalarını bir kez daha rica etti. Yaptığı paylaşımda sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı, araç içinde maske takılması, market, manav, pazar yeri, fırın, berber, kuaför ve benzeri yerlerdeki kurallar ile belirlenmiş olan diğer kurallara titizlikle uyulmasını isteyen Vali Şıldak, kural ihlali halinde etkili idari para cezası uygulanacağının bilinmesini istedi, sabır ve anlayış içinde hareket eden bütün hemşehrilerine de şükranlarını sunduğunu belirtti.

"Hareketlilik arttı"
Vali Şıldak yaptığı paylaşımda, "Değerli Burdurlular, son günlerde ilimizdeki hareketliliğin arttığı, dışarıdaki yoğunluğun hissedilir ölçüde yükseldiği görülmektedir. Bunun yanı sıra, bazı alanlarda başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere tedbirlerin ihlal edildiğine üzülerek şahit olmaktayız. Her zaman belirttiğimiz gibi normalleşme sürecinde de tedbirleri uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Bu nedenle, sosyal mesafe kuralı, sokağa çıkma yasağı, araç içinde maske takılmaması, market, manav, pazar yeri, fırın, berber, kuaför ve benzeri yerlerdeki kurallara uyulmaması, belirlenmiş olan diğer kuralların ihlali durumlarında etkili olarak idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın bu yaptırımlarla karşılaşmaması için duyarlı davranarak tedbirlere uyum göstermelerini bir kez daha önemle hatırlatıyor, sabır ve anlayış içinde hareket eden bütün hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" ifadelere yer verdi.

Burdur Valisi Şıldak:

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