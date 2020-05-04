YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur Valisi Şıldak'tan tatilcilere "14 gün karantina" uyarısı

Burdur Valisi Şıldak'tan tatilcilere "14 gün karantina" uyarısı

BURDUR HABERLERİ  | 04.05.2020 12:48 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Şıldak'tan tatilcilere "14 gün karantina" uyarısı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı tatili için kente gelmeyi planlayanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 14 gün karantinada kalacakları uyarısında bulundu.

Vali Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Burdur'a gelmeyi planlayanların bulundukları yerde kalmaları gerektiğini belirtti.

Şıldak paylaşımında, "Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyorYatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Anahtar Kelimeler:
Burdur Burdur Valisi Hasan Şıldak Karantina Kovid-19 pansiyon Ramazan Bayramı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Burdur Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:53
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:59
Yatsı
21:25

Burdur Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Cantürk Eczanesi
Merkez
Arlı Eczanesi
Bucak
Merkez Eczanesi
Golhisar
Deva Eczanesi
Karamanli
Yeşilova Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Otla mücadele için aldıkları civcivlerle kaz çiftliği kurdular

Otla mücadele için aldıkları civcivlerle kaz çiftliği kurdular

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Burdur’da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Burdur’da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Burdur’da doğalgaz dağıtımı tamamlandı

Burdur’da doğalgaz dağıtımı tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.